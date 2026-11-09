Apple-Chef Ternus macht Druck: Federighi soll KI vorantreiben

Apples neuer Konzernchef John Ternus will die Entwicklung künstlicher Intelligenz deutlich beschleunigen. Während er die Fortschritte bei Siri AI öffentlich lobt, soll er intern zunehmend unzufrieden mit dem Tempo sein. In einem persönlichen Gespräch hat Ternus seinen Softwarechef Craig Federighi deshalb aufgefordert, ehrgeizigere Ziele zu verfolgen. Die bisherige Weiterentwicklung von Siri reicht ihm offenbar nicht aus.

John Ternus will in Sachen KI Gas geben

Der Führungswechsel an Apples Spitze sollte schnellere Entscheidungen und mehr Risikobereitschaft bringen. Nun zeichnet sich ab, dass Ternus diese Erwartungen auch gegenüber langjährigen Führungskräften durchsetzen möchte. Insbesondere bei KI sieht er Handlungsbedarf, da Wettbewerber wie OpenAI, Google und Anthropic ihre Systeme schneller um zusätzliche Fähigkeiten erweitern.

Federighis Zurückhaltung sorgt für Spannungen

Craig Federighi verantwortet seit dem vergangenen Jahr auch Apples KI-Strategie. Zuvor hatte John Giannandrea die Entwicklung geleitet, konnte die angekündigten Siri-Funktionen jedoch nicht rechtzeitig fertigstellen. Federighi übernahm das Projekt und brachte die überarbeitete Sprachassistenz schließlich mit iOS 27 auf den Markt.

Software-Chef Federighi im Sommer 2025

Nach einem Bericht von Bloomberg gilt Federighi intern allerdings weiterhin als KI-Skeptiker. Er beschäftigt sich intensiv mit Fragen des Datenschutzes, der Sicherheit und möglichen gesellschaftlichen Folgen. Zudem plant seine Softwareabteilung häufig nur 12 bis 18 Monate voraus, während Apples Hardwareteams über mehrere Jahre entwickeln.

Auch sein Führungsstil steht in der Kritik. Federighi soll technische Entscheidungen stark selbst beeinflussen und Gegenpositionen ausführlich hinterfragen. Mitarbeiter beklagen laut Bloomberg, dass dadurch alternative Vorschläge nur schwer vorankommen.

Siri soll künftig selbstständig Aufgaben erledigen

Ternus will Siri über die bisherige Sprachsteuerung hinausentwickeln. Der Assistent soll nicht nur einzelne Anweisungen ausführen, sondern künftig eigenständig Aufgaben verfolgen und mehrere Arbeitsschritte übernehmen können. Als Vorbilder dienen KI-Agenten, die Informationen dauerhaft beobachten und ohne ständige neue Aufforderungen tätig werden.

Siri soll zügig ausgebaut werden

Ein erster Schritt sind die erweiterten App-Aktionen, die Apple mit iOS 27.3 vorbereitet. Sie erlauben Siri unter anderem, Dateien zu organisieren, Nachrichten zurückzuholen oder Fotos in mehreren Schritten zu bearbeiten. Ein vollständig autonomer Assistent ist das allerdings noch nicht. Bereits bei seinem ersten großen Auftritt als Apple-Chef hatte Ternus das iPhone als Mittelpunkt für persönliche Daten, Apps und Apple Intelligence hervorgehoben.

Auch personell könnten Veränderungen bevorstehen. Der Siri-Verantwortliche Mike Rockwell erwägt laut Bloomberg, seine Position oder Apple im kommenden Jahr zu verlassen. Mehr Verantwortung könnte dann auf Amar Subramanya und Sebastien Marineau übergehen. Letzterer gilt intern als möglicher langfristiger Nachfolger Federighis, dessen eigener Abschied derzeit jedoch nicht absehbar ist. Ternus selbst hatte zuletzt wiederholt betont, dass KI vor allem konkrete Aufgaben erleichtern und persönliche Nutzerdaten geschützt bleiben sollen.