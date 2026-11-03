App Store: Dating-Apps müssen künftig ab 18 sein

Apple verschärft die Altersfreigaben im App Store. Ab dem 16. November müssen Entwickler in App Store Connect zwei zusätzliche Angaben zu den Funktionen ihrer Anwendungen machen. Abgefragt wird künftig, ob eine App die Weitergabe des eigenen Standorts an andere Personen ermöglicht oder Funktionen zur Partnersuche und romantischen Kontaktaufnahme anbietet.

Apple führt neue Regeln für Tinder und Co. ein

Besonders deutlich fallen die Konsequenzen für Dating-Apps aus. Anwendungen, die entsprechende Funktionen bereitstellen, erhalten künftig grundsätzlich eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Dabei berücksichtigt Apple nicht nur klassische Partnerbörsen, sondern auch virtuelle Begleiter, mit denen Nutzer romantische oder sexuelle Unterhaltungen führen können. Die neue Einstufung betrifft damit auch einen Teil der Anwendungen, die auf KI-generierte Gesprächspartner setzen.

Standortfreigabe wird gesondert bewertet

Die zweite neue Kategorie betrifft Anwendungen, mit denen sich der eigene Aufenthaltsort mit einzelnen Personen oder Gruppen teilen lässt. Eine solche Funktion führt allerdings nicht automatisch überall zu einer höheren Altersfreigabe. Apple berücksichtigt bei der Einstufung die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben des Landes.

Besonders streng sind die Anforderungen in Brasilien. Dort müssen Anwendungen mit Standortfreigabe mindestens die lokale Alterskennzeichnung A16 tragen. Für Dating- und Beziehungsfunktionen schreibt das Land A18 vor.

Die Alterbewertung erfolgt in App Store Connect

Ausnahmen sind möglich. Apple nennt ausdrücklich Anwendungen, die Eltern und Kindern die gegenseitige Standortfreigabe ermöglichen. Entwickler können beim brasilianischen Justizministerium eine offizielle, niedrigere Altersfreigabe beantragen. Wird diese bestätigt, übernimmt Apple die behördliche Einstufung für den brasilianischen App Store.

Dating-Apps erneut von Sonderregeln betroffen

Entwickler müssen die neuen Angaben spätestens am 12. Januar 2027 hinterlegen. Wer vorher ein Update einreicht oder die Alterskennzeichnung seiner App bearbeitet, muss die zusätzlichen Fragen bereits beantworten.

Dating-Apps sind für Apple kein neues regulatorisches Streitthema. In den Niederlanden musste das Unternehmen bereits 2022 alternative Zahlungsmethoden für Partnerbörsen zulassen. Die dortige Wettbewerbsbehörde ACM hatte Apple wegen seiner Geschäftsbedingungen unter Druck gesetzt und Zwangsgelder von insgesamt 50 Millionen Euro verhängt.

Entwickler stufen ihre Apps grundsätzlich selbst ein

Nachdem Apple seine Vorgaben mehrfach angepasst hatte, akzeptierte die ACM schließlich die Änderungen. Anders als damals geht es bei den jetzt angekündigten Maßnahmen allerdings nicht um Provisionen oder Zahlungsmethoden, sondern um die Alterskennzeichnung und die Einhaltung nationaler Jugendschutzvorgaben.

Apple ermittelt die Altersfreigaben anhand der Angaben im Entwicklerfragebogen. Die Einstufung kann je nach Land und Betriebssystemversion unterschiedlich ausfallen. Ohne gültige Alterskennzeichnung dürfen Anwendungen nicht im App Store veröffentlicht werden.