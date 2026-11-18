Apple hat die 45 Finalisten der diesjährigen App Store Awards vorgestellt. Die Auswahl umfasst Anwendungen und Spiele für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro und Apple Arcade. Hinzu kommen Auszeichnungen für einen besonderen kulturellen Einfluss. Unter den Nominierten befinden sich vier Apps und Spiele aus Deutschland sowie ein Titel mit Schweizer Beteiligung. Die Gewinner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Diese sechs Apps und Spiele stehen fürs iPhone im Finale

In der Kategorie „iPhone App des Jahres“ treten drei Anwendungen gegeneinander an:

ElevenReader liest Texte mit natürlich klingenden KI-Stimmen vor.

(Not Boring) Camera verwandelt das iPhone in eine individuell gestaltbare Retro-Kamera.

Raylie begleitet Flugreisen mit personalisierten Informationen.

Bei den iPhone-Spielen stehen BALL x PIT, das bereits von uns vorgestellte DAVE THE DIVER und Gambonanza zur Wahl. Letzteres kombiniert Schach mit Roguelike-Elementen und verändert die gewohnten Spielregeln durch zahlreiche Spezialfähigkeiten.

Vier deutsche Kandidaten und ein Schweizer Publisher

Besonders erfreulich ist die Beteiligung mehrerer Entwickler aus dem deutschsprachigen Raum. Mit Things 3 von Cultured Code und Ulysses aus Leipzig stehen gleich zwei deutsche Anwendungen in der Kategorie „Mac App des Jahres“ im Finale. Beide gehören seit Jahren zu den etablierten Produktivitätswerkzeugen auf Apple-Geräten.

Der deutsche Entwickler Philipp Stollenmayer ist mit Cueva de las Manos für das beste Apple-Vision-Pro-Spiel nominiert. Das Rätselspiel nutzt Licht und Schatten und verwandelt die Umgebung in eine virtuelle Höhle.

Das Kölner Studio neoludic games ist mit Tiny Bookshop in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ vertreten. In der gemütlichen Buchladen-Simulation stehen Lesen und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Der fünfte Kandidat aus Europa ist Gambonanza. Das Spiel stammt von einem französischen Entwicklerstudio, wird aber vom Schweizer Publisher Stray Fawn Studio veröffentlicht.

Auch Apple Watch, iPad und Apple TV vertreten

Für die Auszeichnung „Apple Watch App des Jahres“ sind die Gesundheitsanwendungen Bevel und StressWatch sowie die Mondkalender-App Moonlitt nominiert.

Auf dem iPad konkurrieren Cosmos, Kiddopia und Mockup um den App-Titel. Im Spielebereich stehen Aniimo, Arknights: Endfield und Where Winds Meet zur Wahl. Für Apple TV wurden unter anderem die Filmplattform Letterboxd und der Podcast-Player Pocket Casts berücksichtigt.

Die Auswahl wird von Apples internationalen App-Store-Redaktionen getroffen. Sie bewerten unter anderem Gestaltung, Bedienbarkeit, Innovation und den gesellschaftlichen Beitrag der Anwendungen. Welche der 45 Finalisten tatsächlich ausgezeichnet werden, will Apple in den kommenden Wochen bekannt geben.