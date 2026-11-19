Anker nimmt zum Black Friday auch mehrere seiner erst kürzlich vorgestellten Ladegeräte und Powerbanks in die heute gestartete Rabattaktion auf. Darunter befinden sich zwei neue MagGo-Produkte, die aktuelle iPhones mit bis zu 25 Watt kabellos laden können.

Anker Maggo Powerbank 2 Pro

Auch für MacBook-Nutzer gibt es reduzierte Netzteile und Zusatzakkus. Die Angebote liegen knapp unter den bisherigen Einführungspreisen.

Den Anfang macht die MagGo Powerbank 2 Pro, die Anker erst im September vorgestellt hat. Der Zusatzakku mit 10.000 mAh Kapazität kostet zum Black Friday 87,99 Euro statt regulär 109,99 Euro.

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Zwei neue MagGo-Ladegeräte mit 25 Watt

Die MagGo Powerbank 2 Pro unterstützt den aktuellen Qi2.2-Standard und kann kompatible iPhones magnetisch mit bis zu 25 Watt laden. Anker gibt für das iPhone 17 Pro einen Akkustand von 50 Prozent nach 25 Minuten an. Ein integrierter Lüfter und mehrere Graphenschichten sollen verhindern, dass die Ladeleistung aufgrund hoher Temperaturen frühzeitig reduziert wird. Über USB-C stehen bis zu 45 Watt zur Verfügung. Ein Display informiert über den Ladestatus, während der ausklappbare Standfuß die Powerbank auch als iPhone-Halterung nutzbar macht.

MagGo Powerbank 2 Pro

Ebenfalls reduziert ist die faltbare Anker Prime Ladestation mit drei Ladeplätzen. Sie kostet aktuell 99,99 Euro statt 139,99 Euro und versorgt iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig mit Strom. Auch hier erreicht das iPhone über Qi2.2 bis zu 25 Watt. Eine aktive Kühlung soll die Temperatur während des Ladevorgangs unter 37 Grad halten.

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Anker Prime 3-in-1 Ladestation ,Qi2.2 25W, AirCool kabelloses Ladegerät | Kompakt & faltbar, MagSafe-kompatibel für... 99,99 EUR 139,99 EUR

Mit Abmessungen von 9,5 × 6 × 3,1 Zentimetern und einem Gewicht von 230 Gramm lässt sich die Station auch auf Reisen mitnehmen. Anders als die MagGo Powerbank besitzt sie allerdings keinen eigenen Akku und benötigt eine Steckdose. Ein 45-Watt-Netzteil und das passende USB-C-Kabel liegen bei.

MacBook-Netzteil und große Powerbank ebenfalls günstiger

Auch der erst Anfang November vorgestellte Laptop Charger Pro ist Teil der Aktion. Amazon bietet das 100-Watt-Netzteil für 47,49 Euro statt 59,99 Euro an. Es erkennt unterstützte MacBooks und passt seine Ladeleistung an das angeschlossene Gerät an. Ein zusätzlicher Schonmodus soll die Temperaturbelastung des Akkus reduzieren.

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Das integrierte Display zeigt Ladeleistung und Temperatur an. Über die Anker Power App lassen sich außerdem Ladegrenzen festlegen und eigene Hintergrundbilder übertragen.

Ankers Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel

Wer unterwegs mehrere Geräte ohne Steckdose versorgen möchte, bekommt die Anker Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh aktuell für 74,23 Euro statt 99,99 Euro. Sie verfügt über zwei fest integrierte USB-C-Kabel, darunter eines mit 70 Zentimetern Auszugslänge, und kann bis zu vier Geräte gleichzeitig laden. Die Gesamtleistung beträgt 165 Watt, einzelne USB-C-Verbindungen liefern bis zu 100 Watt.

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Anker 165W 25000mAh Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel | 3 USB-C Ports, mit Trageband, für MacBook Pro... 74,23 EUR 99,99 EUR

Zum Black Friday ist außerdem das neue Anker Nano Reiseladegerät reduziert. Der erst im Oktober vorgestellte Reiseadapter kostet bei Amazon aktuell 64,59 Euro statt regulär 79,99 Euro. Das Netzteil kombiniert drei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Port mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 Watt. Integrierte Stecker für europäische, britische und amerikanische Steckdosen machen zusätzliche Reiseadapter in vielen Ländern überflüssig.

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