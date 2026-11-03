Auf der Webseite von Anker sucht man den Bluetooth-Lautsprecher Soundcore 2 inzwischen vergeblich. Stattdessen findet sich dort nur noch das neuere und leistungsfähigere Modell Soundcore 3. ennoch scheint der Anbieter den seit rund zehn Jahren erhältlichen Lautsprecher weiterhin zu pflegen. Nach mehreren technischen Überarbeitungen gibt es den Soundcore 2 jetzt auch in der Farbvariante Burgunder und damit passend zu den neuen iPhone-Modellen. Die neue Farbvariante lässt sich allerdings ausschließlich über Amazon bestellen.

Soundcore 3: Mehr Leistung, aber auch größer

Wer vor allem auf die Audioleistung achtet, bekommt beim Soundcore 3 mehr für sein Geld, zumindest wenn man die unverbindlichen Preisempfehlungen zugrunde legt. Der Soundcore 3 bietet mit 16 statt 12 Watt rund 33 Prozent mehr Ausgangsleistung und verfügt über zwei statt einen Passivradiator, die insbesondere die Basswiedergabe verbessern sollen. Anders als beim Soundcore 2 lässt sich der Klang zudem über die zugehörige App individuell anpassen.

Allerdings fällt der Soundcore 3 knapp einen Zentimeter breiter und gut einen Zentimeter höher aus. Wer einen möglichst kompakten Lautsprecher sucht, ist daher mit dem Soundcore 2 besser bedient. Beide Geräte sind ansonsten nach IPX7 gegen Wasser geschützt. Auch der Akkulaufzeit gibt es keinen Unterschied. Anker gibt für beide Modelle eine maximale Wiedergabedauer von 24 Stunden an.

Neue Farbvariante kostet deutlich mehr

Wer den Lautsprecher farblich passend zu seinem weinroten iPhone Pro haben möchte, muss dafür allerdings einen deutlichen Aufpreis bezahlen. Für die Farbvariante „Burgundy“ muss man aktuell 49,99 Euro bezahlen. Deutlich günstiger gibt es den Soundcore 2 in Schwarz oder Blau. Bei Amazon werden für diese Varianten aktuell lediglich 27,99 Euro fällig.

Den größeren Soundcore 3 gibt es dagegen sowohl bei Anker direkt als auch bei Amazon in verschiedenen Farben ab 41,99 Euro.