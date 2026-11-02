BSI informiert betroffene Politiker
Angriff auf Abgeordneten-iPhones: Apple warnt Bundesregierung
Apple hat die Bundesregierung über mögliche Spionageangriffe auf iPhones deutscher Politiker informiert. Betroffen sein könnten Mitglieder der Bundesregierung und Abgeordnete des Bundestages. Die Hinweise stammen aus Apples System für Bedrohungsbenachrichtigungen, mit dem der Konzern gezielt vor dem Einsatz kommerzieller Überwachungssoftware warnt.
Apple verschickt Bedrohungsbenachrichtigungen
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger bestätigte die Informationen gegenüber dem ARD-„Bericht aus Berlin“. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe demnach die betroffenen Personen schriftlich informiert. Wer konkret auf der Liste steht und ob die Angriffe tatsächlich erfolgreich waren, ist bislang nicht bekannt.
BSI empfiehlt kompromittierte Geräte anzunehmen
Nach Informationen der Tagesschau verschickt Apple seit dem 29. Oktober entsprechende Warnungen an betroffene iPhone-Nutzer. Das BSI erläutert in seinem Schreiben, dass die Benachrichtigungen zwar auf einen gezielten Angriff hinweisen, aber keine Aussage darüber zulassen, ob ein Gerät tatsächlich übernommen wurde. Betroffene sollen deshalb vorsorglich von einer möglichen Kompromittierung ausgehen.
Digitalminister Wildberger in der ARD
Bei der eingesetzten Schadsoftware handelt es sich um sogenannte Mercenary-Spyware. Solche Programme können unter Umständen ohne jede Interaktion des Nutzers auf ein iPhone gelangen. Einmal installiert, ermöglichen sie Angreifern den Zugriff auf Nachrichten, Telefonate, Kontakte und Standortdaten. Auch Kamera und Mikrofon lassen sich für die Überwachung missbrauchen.
Apple warnt seit 2021 vor gezielten Angriffen
Die aktuellen Meldungen sind Teil eines bereits länger bestehenden Warnsystems. Apple informiert seit mehreren Jahren gezielt gefährdete Personen, darunter Journalisten, Politiker und Menschenrechtsaktivisten. Inzwischen hat das Unternehmen entsprechende Hinweise an Nutzer in mehr als 150 Ländern verschickt.
Auch beim iCloud-Login wird gewarnt
Apple nennt grundsätzlich weder die verantwortlichen Angreifer noch die konkreten technischen Hinweise, die eine Warnung ausgelöst haben. Dies soll verhindern, dass die Betreiber der Spionagesoftware ihre Methoden entsprechend anpassen.
Empfängern solcher Benachrichtigungen empfiehlt Apple unter anderem die Aktivierung des Blockierungsmodus. Dieser schränkt bestimmte Funktionen von iOS ein, um mögliche Angriffswege zu reduzieren. Ob die aktuellen Angriffe auf deutsche Politiker mit bereits bekannter Spionagesoftware wie Pegasus zusammenhängen, bleibt offen.
… wie gehen die da mit den IPhonen um, kann da jeder machen was er will oder haben die gezielt Geräte per MDM-Verwaltung ?
Und woher weiß Apple das der Nutzer ein Politiker oder so ist? Oder ist das am Artikel nur ungünstig geschrieben worden. Da nur diese Personengruppen Infos bekommen. ?
Jeder bekommt diese Info, wenn so ein Versuch vom Gerät oder Apple bemerkt wird.
Unser Staat wollte doch, dass alles mitgelesen werden kann, passt doch also!
Sollen ruhig einen Schluck, ihrer eigenen Medizin bekommen. Uns kleine Menschen will man ja auch abhören!
Wer?
Alu-Hut?
Hä?
Ich hab erst Söder-Spyware auf dem Screenshot gelesen ^^
Ich auch :D 1+
Pha, wollte gerade das selbe schreiben.
Zu spät. Apple ist echt nicht gerade schnell darin, Sicherheitslücken zu finden bzw. finden zu lassen, sie zu identifizieren und zu melden und erst recht nicht darin, sie zu schließen.
Was mache ich dann mit einem Gerät, welches sich im Blockierungsmodus befindet? iOS neu aufspielen? Cloud- Backup noch nutzbar?
Hey, ifun-Team, wo ist denn mein Kommentar von heute Morgen geblieben?
Wir haben heute mehrere Umstellungen am Server vornehmen müssen und dabei leider ca. 50 Kommentare „verloren“ die zwischen 8 und 10 Uhr abgegeben wurden. Das war unser Fehler, ich bitte um Entschuldigung dafür.
Beim Merz gibt’s nix zu holen, außer die 17 Cent die noch vom Tankrabatt übrig sind.