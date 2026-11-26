1Password hat am 25. November einen Angriff auf seine Serversysteme öffentlich gemacht. Dabei wurden unter anderem Namen und E-Mail-Adressen eines Teils der Nutzer kopiert. Die Tresore mit gespeicherten Passwörtern und anderen Einträgen seien laut Anbieter nicht betroffen.

Erst gestern hatten wir über den Wechsel von 1Password 7 auf Version 8 berichtet. Für Nutzer der alten Kaufversion bedeutet dieser Schritt den Umstieg auf ein Cloud-Abo.

Zugriff über ein Mitarbeiterkonto

Die Untersuchung begann am 19. November. Ausgangspunkt war ein übernommener GitHub-Zugang eines Mitarbeiters. Darüber gelangte der Angreifer an Quellcode und schleuste Schadcode in Serverdienste ein.

Auch Konto- und Nutzerkennungen, Zeitpunkte der Kontoerstellung und letzten Anmeldung sowie bestimmte Einladungs- und Wiederherstellungs-Tokens gehören zu den kopierten Daten. Diese Tokens reichen laut 1Password allein nicht für einen Kontozugriff aus. Wie viele Kunden insgesamt betroffen sind, nennt das Unternehmen nicht.

Zugangsdaten und Passwörter sollen nicht betroffen sein.

Tresore laut Anbieter nicht betroffen

Im Supportforum präzisiert 1Password, es gebe keine Hinweise auf heruntergeladene oder eingesehene verschlüsselte Tresore. Kontopasswort und Secret Key speichert der Anbieter nach eigenen Angaben nicht. Auch Apps und Browser-Erweiterungen seien nicht betroffen.

1Password hat den betroffenen Mitarbeiterzugang gesperrt, interne Zugangsdaten erneuert oder widerrufen und externe Sicherheitsfachleute hinzugezogen. Nutzer müssten nichts an ihrem Konto ändern.

Wenn man 1Password nutzt, sollte man unerwartete Nachrichten zu Einladungen oder Kontowiederherstellungen dennoch genau prüfen. Der Anbieter fragt niemals nach dem Kontopasswort oder dem vollständigen Secret Key. Öffnet im Zweifel die App oder die Website selbst, statt einem Link aus einer Nachricht zu folgen.