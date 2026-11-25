Amazon legt im Rahmen seiner Black-Friday-Woche bei den Preisnachlässen für Apple-Produkte noch einmal nach. Sowohl die AirTags der zweiten Generation als auch die AirPods Pro 3 sind bei dem Onlinehändler momentan besonders günstig erhältlich.

AirTags einzeln und im Viererpack reduziert

Die zu Jahresbeginn vorgestellte zweite Generation der AirTags gibt es sowohl einzeln als auch im Viererpack zum bisherigen Bestpreis. Für einen einzelnen AirTag bezahlt man bei Amazon aktuell 24,69 Euro, das Paket mit vier der kleinen Objektfinder ist für 76,99 Euro erhältlich. Apple selbst bietet die AirTags für 35 Euro beziehungsweise 119 Euro im Viererpack an.

AirTag wird über „Wo ist?“ aktiviert

Äußerlich hat sich bei den AirTags im Vergleich zur ersten Generation praktisch nichts geändert. Somit lässt sich auch bereits vorhandenes Zubehör weiterverwenden. Laut Apple wurde bei der Neuauflage insbesondere die Möglichkeiten zur Ortung verbessert. Die präzise Suche unter Verwendung eines kompatiblen iPhone soll nun aus einer bis zu 50 Prozent größeren Entfernung funktionieren. Zudem hat Apple den integrierten Lautsprecher überarbeitet, sodass sich der Signalton auch aus größerer Entfernung wahrnehmen lässt.

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Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit Ton, einfache... 24,69 EUR 35,00 EUR

AirPods Pro 3 nochmals 10 Euro günstiger

Bei den AirPods Pro 3 hat Amazon den Angebotspreis inzwischen auf 179 Euro gesenkt. Damit sind die Ohrhörer noch einmal 10 Euro günstiger zu haben als zu Beginn der Black-Friday-Woche. Gegenüber dem offiziellen Verkaufspreis von 249 Euro spart man beim Kauf über Amazon 70 Euro.

Apples AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 unterscheiden sich von ihren Vorgängern unter anderem durch eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und die Möglichkeit zur Erfassung der Herzfrequenz während des Trainings. Zudem stehen verschiedene Funktionen zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen zur Verfügung.

Die Akkulaufzeit bei aktiver Geräuschunterdrückung gibt Apple mit bis zu acht Stunden an. Zum Lieferumfang gehören neben dem über MagSafe oder USB-C aufladbaren Ladecase auch Silikonaufsätze in fünf verschiedenen Größen.

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