AirPods Pro 3 wieder für weniger als 200 Euro erhältlich

Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon aktuell wieder für 199 Euro erhältlich. Damit liegt das aktuelle Topmodell unter Apples In-Ear-Kopfhörern erneut deutlich unter dem offiziellen Verkaufspreis von 249 Euro. Apple selbst hält unverändert an seiner Preisempfehlung fest, während die AirPods Pro 3 im freien Handel inzwischen regelmäßig deutlich günstiger erhältlich sind.

Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit verbessert

Mit der dritten Generation der AirPods Pro hat Apple verschiedene Funktionen überarbeitet und neue Möglichkeiten ergänzt. Neben einer überarbeiteten Geräuschunterdrückung und einer längeren Akkulaufzeit gehört dazu insbesondere die erstmals integrierte Herzfrequenzmessung.

Laut Apple soll die neue Version der Ohrhörer störende Umgebungsgeräusche bis zu doppelt so effektiv reduzieren wie die AirPods Pro 2. Auch die Klangwiedergabe wurde angepasst. Die neue Akustik soll insbesondere für eine bessere Basswiedergabe und eine klarere Darstellung einzelner Instrumente sorgen.

Auch die Akkulaufzeit wurde gegenüber dem Vorgängermodell verlängert. Bei aktivierter Geräuschunterdrückung sollen die Ohrhörer mit einer Ladung bis zu acht Stunden durchhalten. Beim Vorgängermodell waren es noch bis zu sechs Stunden.

Zudem wurde die Passform überarbeitet. Die mitgelieferten Ohreinsätze sind jetzt in fünf verschiedenen Größen erhältlich und sollen neben dem Tragekomfort auch die Geräuschisolierung verbessern.

Herzfrequenzmessung erstmals integriert

Die wohl relevanteste Neuerung der AirPods Pro 3 ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Die Ohrhörer können während des Trainings den Puls erfassen und die Daten an das iPhone übertragen. Die Funktion lässt sich bei rund 50 verschiedenen Trainingsarten nutzen. In Verbindung mit der Fitness-App lassen sich damit auch Trainingseinheiten ohne Apple Watch aufzeichnen.

Darüber hinaus bieten die AirPods Pro 3 weiterhin Funktionen rund um die Hörgesundheit. Dazu gehören ein Hörtest, die Hörgerätefunktion und ein aktiver Schutz vor lauten Umgebungsgeräuschen.

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