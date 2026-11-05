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Keine Kündigung ohne Angebot

Abo kündigen: Apple macht Angebote zum Bleiben einfacher

Von Ben
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Abo kündigen: Apple macht Angebote zum Bleiben einfacher
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Apple erleichtert Entwicklern das Werben um Abonnenten, die ihr Abo kündigen möchten. Sogenannte Retention Messages lassen sich nun direkt in App Store Connect einrichten. Damit können Anbieter Hinweise, Bilder oder Sonderangebote in den Kündigungsdialog ihrer automatisch verlängerten App-Abos einbauen.

Apple Music Abo

Rabatte vor der Kündigungsbestätigung

Wenn man in der Abo-Verwaltung auf „Abo kündigen“ tippt, kann auf der folgenden Bestätigungsseite eine Nachricht des Anbieters erscheinen. Diese soll beispielsweise an wichtige Funktionen erinnern oder kommende Inhalte ankündigen. Möglich sind außerdem zeitlich begrenzte Preisnachlässe und kostenlose Abozeiträume. Dann kann man das Angebot annehmen oder die Kündigung weiterhin abschließen.

Welche Nutzer einen Rabatt erhalten, legen die Anbieter fest. Sie können etwa eine bestimmte Dauer des bisher bezahlten Abos voraussetzen oder eine Wartezeit bis zur erneuten Nutzung desselben Angebots bestimmen. Ein Kündigungsversuch führt daher nicht automatisch zu einem günstigeren Preis.

Über die zugrunde liegende Retention Messaging API hatten wir bereits im Juli 2025 berichtet. Die Einrichtung über App Store Connect vereinfacht die Nutzung.

App Store Abo Kuendigen Angebote

Wer Nachrichten anhand der jeweiligen Aboinformationen individuell auswählen möchte, kann weiterhin die separate Schnittstelle verwenden. Deren Zugang wird auf Anfrage gewährt.

Apple TV liefert bereits ein Beispiel

Wie solche Angebote aussehen können, zeigt der zuletzt bei Apple TV beobachtete Kündigungsrabatt. Ausgewählte Bestandskunden bekamen zwei weitere Monate zu jeweils 4,99 statt 9,99 Euro angeboten. Anschließend gilt wieder der reguläre Monatspreis. Auch dieses Angebot wird nicht jedem Nutzer angezeigt.

Apple prüft die Nachrichten vor ihrer Freigabe. Die Vorgaben für Entwickler verlangen sachliche und überprüfbare Angaben. Konkrete Rabatte gehören in das zugehörige Angebot und dürfen nicht im allgemeinen Hinweistext beworben werden, den auch Nutzer ohne Rabattberechtigung sehen.
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6 Kommentare bisher.

Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Jetzt brauche ich noch einen Kurz Befehl, der regelmäßig testet, ob gerade ein passendes Angebot vorliegt.

    Antworten

  • Ich erinnere mich an Berichte, dass Webseiten Betreiber abgemahnt wurden, da sie nicht einfach nur das Kündigungsbestätigung akzeptiert haben. Der Kündigungvorgang darf durch die Angebote nicht behindert werden.

    Antworten

  • Apple = Gier frisst Kundenzufriedenheit

    Antworten
  • Antworten

  • Ich habe Apple One Familie gekündigt und kein Angebot bekommen

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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