Abo kündigen: Apple macht Angebote zum Bleiben einfacher

Apple erleichtert Entwicklern das Werben um Abonnenten, die ihr Abo kündigen möchten. Sogenannte Retention Messages lassen sich nun direkt in App Store Connect einrichten. Damit können Anbieter Hinweise, Bilder oder Sonderangebote in den Kündigungsdialog ihrer automatisch verlängerten App-Abos einbauen.

Rabatte vor der Kündigungsbestätigung

Wenn man in der Abo-Verwaltung auf „Abo kündigen“ tippt, kann auf der folgenden Bestätigungsseite eine Nachricht des Anbieters erscheinen. Diese soll beispielsweise an wichtige Funktionen erinnern oder kommende Inhalte ankündigen. Möglich sind außerdem zeitlich begrenzte Preisnachlässe und kostenlose Abozeiträume. Dann kann man das Angebot annehmen oder die Kündigung weiterhin abschließen.

Welche Nutzer einen Rabatt erhalten, legen die Anbieter fest. Sie können etwa eine bestimmte Dauer des bisher bezahlten Abos voraussetzen oder eine Wartezeit bis zur erneuten Nutzung desselben Angebots bestimmen. Ein Kündigungsversuch führt daher nicht automatisch zu einem günstigeren Preis.

Über die zugrunde liegende Retention Messaging API hatten wir bereits im Juli 2025 berichtet. Die Einrichtung über App Store Connect vereinfacht die Nutzung.

Wer Nachrichten anhand der jeweiligen Aboinformationen individuell auswählen möchte, kann weiterhin die separate Schnittstelle verwenden. Deren Zugang wird auf Anfrage gewährt.

Apple TV liefert bereits ein Beispiel

Wie solche Angebote aussehen können, zeigt der zuletzt bei Apple TV beobachtete Kündigungsrabatt. Ausgewählte Bestandskunden bekamen zwei weitere Monate zu jeweils 4,99 statt 9,99 Euro angeboten. Anschließend gilt wieder der reguläre Monatspreis. Auch dieses Angebot wird nicht jedem Nutzer angezeigt.

Apple prüft die Nachrichten vor ihrer Freigabe. Die Vorgaben für Entwickler verlangen sachliche und überprüfbare Angaben. Konkrete Rabatte gehören in das zugehörige Angebot und dürfen nicht im allgemeinen Hinweistext beworben werden, den auch Nutzer ohne Rabattberechtigung sehen.