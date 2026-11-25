1Password drängt verbliebene Nutzer von Version 7 zum Umstieg auf 1Password 8. Für Besitzer der alten Kaufversion ist das mehr als ein gewöhnliches Update: Die aktuelle Ausgabe setzt ein Konto beim Anbieter samt Abo voraus und unterstützt keine eigenständigen lokalen Tresore mehr.

Eine Einschränkung ist bereits wirksam: Mit dem Mac-Update auf Version 7.10.4 vom 29. September wurde laut Versionshinweisen die Unterstützung für die klassische Browser-Erweiterung entfernt. Diese war für Browser wie Chrome und Firefox zuständig. Die in 1Password 7 integrierte Safari-Erweiterung ist davon nicht betroffen.

Mai-Termin gilt für 1Password-Konten

Ab Mai 2027 soll 1Password 7 keine Änderungen mehr mit den Servern des Anbieters synchronisieren. Das betrifft Nutzer mit einer 1Password-Mitgliedschaft. Bereits vorhandene Einträge bleiben auf dem jeweiligen Gerät zugänglich, neue oder geänderte Inhalte werden dann aber nicht mehr zwischen den Geräten abgeglichen.

Wenn man eigenständige Tresore über iCloud oder Dropbox synchronisiert, gilt dieser Stichtag nicht. Das hat der Anbieter am 11. November in seinem Supportforum klargestellt. Diese Synchronisierung soll auch nach Mai 2027 weiter funktionieren.

Eine dauerhafte Garantie ist das allerdings nicht. 1Password warnt davor, dass künftige Änderungen an macOS oder iOS die alten Apps beeinträchtigen können. Für solche Probleme stellt der Hersteller keine Anpassungen der alten Versionen in Aussicht.

Gratisjahr für Nutzer lokaler Tresore

Den Umstieg soll ein kostenloses erstes Abo-Jahr erleichtern. Das Angebot richtet sich an Nutzer eigenständiger Tresore und wird bei der Anmeldung über den Hinweis in 1Password 7 automatisch berücksichtigt. Wer bereits eine Mitgliedschaft besitzt, kann Version 8 ohne zusätzlichen Upgrade-Preis verwenden.

Für bisherige Käufer bedeutet der Wechsel nach dem Gratisjahr laufende Kosten. Über die im Frühjahr angekündigte Erhöhung der Abopreise hatten wir berichtet.