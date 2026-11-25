Classic-Erweiterung fällt weg
1Password 7: Hersteller drängt Nutzer zum Cloud-Abo
1Password drängt verbliebene Nutzer von Version 7 zum Umstieg auf 1Password 8. Für Besitzer der alten Kaufversion ist das mehr als ein gewöhnliches Update: Die aktuelle Ausgabe setzt ein Konto beim Anbieter samt Abo voraus und unterstützt keine eigenständigen lokalen Tresore mehr.
Eine Einschränkung ist bereits wirksam: Mit dem Mac-Update auf Version 7.10.4 vom 29. September wurde laut Versionshinweisen die Unterstützung für die klassische Browser-Erweiterung entfernt. Diese war für Browser wie Chrome und Firefox zuständig. Die in 1Password 7 integrierte Safari-Erweiterung ist davon nicht betroffen.
Mai-Termin gilt für 1Password-Konten
Ab Mai 2027 soll 1Password 7 keine Änderungen mehr mit den Servern des Anbieters synchronisieren. Das betrifft Nutzer mit einer 1Password-Mitgliedschaft. Bereits vorhandene Einträge bleiben auf dem jeweiligen Gerät zugänglich, neue oder geänderte Inhalte werden dann aber nicht mehr zwischen den Geräten abgeglichen.
Wenn man eigenständige Tresore über iCloud oder Dropbox synchronisiert, gilt dieser Stichtag nicht. Das hat der Anbieter am 11. November in seinem Supportforum klargestellt. Diese Synchronisierung soll auch nach Mai 2027 weiter funktionieren.
Eine dauerhafte Garantie ist das allerdings nicht. 1Password warnt davor, dass künftige Änderungen an macOS oder iOS die alten Apps beeinträchtigen können. Für solche Probleme stellt der Hersteller keine Anpassungen der alten Versionen in Aussicht.
Gratisjahr für Nutzer lokaler Tresore
Den Umstieg soll ein kostenloses erstes Abo-Jahr erleichtern. Das Angebot richtet sich an Nutzer eigenständiger Tresore und wird bei der Anmeldung über den Hinweis in 1Password 7 automatisch berücksichtigt. Wer bereits eine Mitgliedschaft besitzt, kann Version 8 ohne zusätzlichen Upgrade-Preis verwenden.
Für bisherige Käufer bedeutet der Wechsel nach dem Gratisjahr laufende Kosten. Über die im Frühjahr angekündigte Erhöhung der Abopreise hatten wir berichtet.
Entwickler: AgileBits Inc.
Laden
Wenn 1P8 wenigstens Feature-Parität hätte, aber das haben sie nach Jahren immer noch nicht auf die Reihe bekommen.
Sehr ärgerlich. Bin jetzt auf der Suche nach einer Alternative, die keine laufenden Kosten verursacht, aber sicher genug bleibt.
Finde den Fehler. Gerade ein Passwortmanager kann ruhig ein paar € im Jahr kosten.
iCloud Schlüsselbund
+1
Kann nur Bitwarden empfehlen, ist kostenlos und open source und funtkioniert auf ios und windows ganz gut.
Spätestens jetzt würde ich 1Password löschen. Habe ich allerdings schon vor Jahren getan. Davor war ich heißer Verfechter. Nach ein paar Jahren Enpass bin ich nun schrittweise wieder bei Apples Passwörter App zurück. Zumindest für Passwörter geht das genauso gut. Für andere Codes, Notizen, Kontoinformationen etc. habe ich parallel immer noch Enpass.
Interessanter Tipp für andere sensible Informationen. iCloud Schlüsselbund nutze ich ohnehin schon.
An einem laufenden Abo stört mich, dass ich in der Hand des Anbieters bin. Hindert ihn ja keiner, den Preis Stück für Stück anzuheben. Darauf habe ich keine Lust, solange es kostenfreie oder einmalig bezahlbare Alternativen gibt.
Bin aktuell bei Enpass ( altes pro Abo ). Kann ich auch nicht mehr für Neuzugänge empfehlen. Wenn die den sync abschaffen, werde ich zu einer open source Lösung wechseln -.-
Kann leider nur zustimmen.
Ich wünschte, meine App „Tresorio“ wäre bereits in der EU verfügbar. Leider hängt sie einer gefühlten Ewigkeit im Status „In Prüfung“ fest. Ausserhalb der EU ist sie bereits verfügbar.
Falls interessiert: http://www.tresorio.app
Schön, dass es eine Alternative mehr gibt. Für mich müssten aber nicht nur MacOS, sondern auch Win und Droiden dazu kommen. Aber ich behalte es gerne im Blick und drücke dir die Daumen, dass Apple aus’m Quark kommt.
Bitwarden!
Hat leider eine deutlich schlechtere Integration ins Apple Ökosystem!
Ich bitte das auch und kann gut damit leben
nutze
Vollwertiger Ersatz ist das Abo ist dann auch nicht, immer noch maximal 1 GB Cloudspeicher, das ist lächerlich wenig.
1GB für einen PW Safe? Was speicherst du denn darin?
Danke für den Artikel. Ich bin ein „Betroffener“ davon. Wie sieht es von eurer Seite aus mit einer Empfehlung aus einem anderen „Lager“? :-)
https://1password.com/blog/update-on-nov-2026-security-incident
Selfhosted Vaultwarden lokal Zugriff nicht aus dem Internet.
Cloud PW Manager sind so ein unnötiger Risikofaktor und Geldverschwendung
Glaubst du etwas selfhosted zu machen ist nicht der viel größere Risikofaktor für 80/90% der User?
Ich ergänze,
Vaultwarden lokal gehostet, mit Bitwarden iOS App und dann per VPN (z.B. Wireguard) von überall sicher erreichbar.
So gern genutzt. Aber die schaffen sich damit auch ab. Dann eben bordmittel nutzen
Ich nutze das Abo schon ca. 1-2 Jahre und es ist mir auch das Wert. Die Leute dort müssen auch Ihre Familien versorgen.
Was spricht eigentlich gegen das hauseigene Bordmittel „Passwörter“?
Apple only. Wenn du regelmäßig mit anderen Systemen arbeitest, brauchst du übergreifende Lösungen.
Davon mal abgesehen, ist 1PW so viel umfangreicher (Seriennummern, Pässe, Banking, etc.), dass ich ungern wechseln würde.
Keine Datei anhängen
ProtonPass regelt.
+1
Alle Passwörter zu Apple exportiert und gut!